Благодаря участию в нацпроекте 12 смоленских предприятий увеличили производительность труда

В нацпроекте «Производительность труда» за три года приняли участие 36 смоленских предприятий За три года реализации нацпроекта «Производительность труда» в него включилось 36 смоленских предприятий, а 12 - увеличили свои показатели.
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