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Трое погибли, восемь пострадали при обстреле Шебекино

Трое погибли, восемь пострадали при обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины ударили по частному сектору в Шебекино Белгородской области, погибли женщина и двое мужчин, сообщили в оперштабе региона в субботу, 29 августа 2026 года.

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