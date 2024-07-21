«Пуля всё-таки была серебряной: в Сети обсуждают львовское убийство «бабуси Дмытрыка»

Убийство Ирины Фарион не то чтобы всколыхнуло общество, но дало информповод порассуждать, кто же именно решился «обнулить» невменяемую украинствующую пенсионерку, к которой с презрением относился каждый, имеющий мозг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии