Страна и люди
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Страна и люди

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В Минэнерго Украины заявили о повреждении энергообъектов в трех областях

В Минэнерго Украины заявили о повреждении энергообъектов в трех областях

В результате ночных ударов по территории Украины было повреждено оборудовании энергетических объектов в трех областях страны.

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