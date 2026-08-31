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Кабмин выделил Крыму и Севастополю 2,5 млрд на поддержку бизнеса

Кабмин выделил Крыму и Севастополю 2,5 млрд на поддержку бизнеса

Компании и индивидуальные предприниматели полуострова получат дотации на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников, что позволит сохранить коллективы и снизить финансовую нагрузку.

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