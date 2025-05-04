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Памяти наших дедов, памяти тех, кто отстоял нашу Родину в схватке с фашизмом

Памяти наших дедов, памяти тех, кто отстоял нашу Родину в схватке с фашизмом

Совсем скоро мы отметим 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Трудная, выстраданная всем нашим народом, оплаченная кровью миллионов наших людей Победа означает не только разгром фашистской Германии и её приспешников.

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