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Алматинцев научили играть в волейбол сидя

Алматинцев научили играть в волейбол сидя

Казахстанской команде по волейболу сидя отправится в Париж на Паралимпийские игры. Мужественные спортсмены усиленно готовятся к предстоящим ответственным матчам и мечтают привезти на родину заветное золото самых престижных соревнований планеты.

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