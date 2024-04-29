Алматинцев научили играть в волейбол сидя

Казахстанской команде по волейболу сидя отправится в Париж на Паралимпийские игры. Мужественные спортсмены усиленно готовятся к предстоящим ответственным матчам и мечтают привезти на родину заветное золото самых престижных соревнований планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии