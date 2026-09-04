НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Экс-конгрессмен Кусинич: мир выиграл бы от восстановления отношений РФ и США

Экс-конгрессмен Кусинич: мир выиграл бы от восстановления отношений РФ и США

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к восстановлению отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме имеет большое значение, этот шаг отвечал бы интересам обеих стран и всего мира.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым