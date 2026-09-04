Экс-конгрессмен Кусинич: мир выиграл бы от восстановления отношений РФ и США

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к восстановлению отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме имеет большое значение, этот шаг отвечал бы интересам обеих стран и всего мира.