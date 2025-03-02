Оттепель. Вино. Иосиф Бродский и его окружение

В этой статье мы используем вино и Иосифа Бродского, а еще многих других представителей его поколения в качестве призмы, через которую посмотрим на времена хрущевских реформ, на ту контролируемую свободу, которую называют оттепелью, но ограничимся широкими рамками питейной культуры.
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