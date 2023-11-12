На Аяза Шабутдинова написали ещё одно заявление

Пострадавший обвиняет блогера в мошенничестве.фото: t.me/moscowcourts--> Житель Москвы написал в правоохранительные органы заявление на блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, обвинив его в мошенничестве на 1,6 млн рублей.