Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Vasily Golov
    Можно не знать планы,но надо этого хотеть.На душе спокойней.Экс-главком НАТО ...
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Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.

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