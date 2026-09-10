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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщики «Клипперс» недовольны тем, что клуб до сих пор не обратился к ним по поводу итогов расследования НБА

«Клипперс» до сих пор не выпустили официального обращения или открытого письма к своим болельщикам после объявления исторических санкций НБА .

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