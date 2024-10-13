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Прогноз от Foreign Policy: потеря Покровска уничтожит украинскую металлургию и добьет экономику страны

Прогноз от Foreign Policy: потеря Покровска уничтожит украинскую металлургию и добьет экономику страны

Нынешнее российское наступление на Донбассе чревато потерей и окончательным разрушением города Покровск, что несет за собой не только военные, но и экономические риски для осажденной Украины, которая уже готовится к самой сложной зиме за время войны.

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