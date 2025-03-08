Штаб Тутберидзе поздравил учениц с 8 Марта, в ролике нет Щербаковой

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил своих фигуристок с Международным женским днём. В видеопоздравлении можно увидеть Алину Загитову, Евгению Медведеву, Александру Игнатову, Аделию Петросян, Камилу Валиеву и других действующих и завершивших карьеру фигуристок.
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