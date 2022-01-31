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США пропагандой войны на Украине почти добили украинскую финансовую систему

США пропагандой войны на Украине почти добили украинскую финансовую систему

Конец киевского марионеточного режима не за горами В США не прекращаются пропагандистские завывания вокруг «ужасных, катастрофических» последствий «почти неизбежного вторжения» российских войск на Украину.

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