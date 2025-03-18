Приморские предприниматели прогнозируют дефицит кадров из-за новой миграционной политики

В России активно меняется миграционная политика - депутаты все чаще выступают за новые ограничения и введение биометрии для иностранцев, а сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят рейды по выявлению нелегалов.
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