Маск назвал Трюдо девочкой после заявления о суверенитете Канады

Американский бизнесмен Илон Маск обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, назвав его «девочкой», и подчеркнул, что его заявления о невозможности присоединения Канады к США больше не имеют значения, поскольку он покидает свою должность.
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