Майский снег запечатлели жители Алтая и Новосибирской области. Фото и видео

В ночь на 27 мая на регионы также обрушились заморозки Снег в Республике Алтай и Новосибирской области / Фото: Barnaul 22, "В курсе 22" 27 мая в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской области выпал снег.
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