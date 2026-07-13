Патриотизм по расписанию: как Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана

Николай Кузнецов Сейчас таких спортсменов две трети, может и больше. Спорт (большой) стал выгодным бизнесом и патриотизму в нем отведен мизерный уголок

Сергей Догадин Власть зацеловывает спортсменов в жопу до такого состояния что те уже теряют берега. Продолжайте в том же духе и получите еще ни одного Плющенко.