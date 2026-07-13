Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Патриотизм по расписанию: как Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана

Патриотизм по расписанию: как Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана

«Ездить в Киров, в Пермь, в Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Сейчас таких спортсменов две трети, может и больше. Спорт (большой) стал выгодным бизнесом и патриотизму в нем отведен мизерный уголок
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4 н.
Сергей Догадин
Власть зацеловывает спортсменов в жопу до такого состояния что те уже теряют берега. Продолжайте в том же духе и получите еще ни одного Плющенко.
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4 н.
Павел Б
((Но это деградация наших спортсменов»  )) - ИНТЕРЕСНО, А ПОЧЕМУ ВСЕ РАНЬШЕ НЕ ЗАМЕЧАЛИ ,ЧТО ПЛЮЩЕНКО  ДЕГЕНЕРАТ И ПОДКАБЛУЧНИК. ЧТО СКАЖЕТ ЕМУ  ЕГО ПРЕСТАРЕЛАЯ ЖЕНА,ТО ОНО И ДЕЛАЕТ.. ХОТЯ ,ГЛЯДЯ НА ЕГО ЛИЦО, БЕЗ СЛЕДОВ ИНТЕЛЛЕКТА ,ТО ВСЕ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО...
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4 н.