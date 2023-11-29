«Новый год в Простоквашино»

Готовьте карандаши, краски и бумагу — на сайте телеканала «Карусель» стартует новогодний конкурс! В этом году мы приглашаем вас отправиться в деревню Простоквашино и встретить Новый год вместе с героями любимого мультсериала.
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