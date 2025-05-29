Джейлен Уильямс приплясывал на камеру с трофеем, пока Шэй Гилджес-Александер давал послематчевое интервью

«Тандер» вышли в финал НБА, обыграв «Миннесоту» (4-1). Форвард не мог оторваться от трофея имени Оскара Робертсона и приплясывал с ним на камеру за спиной Шэя Гилджес-Александера во время послематчевого интервью.