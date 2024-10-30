По машинам: в колледжах будут учить профессиям для работы с ИИ

В национальном перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования в 2025–2026 годах появятся направления, которые позволят молодежи изучать машинное обучение, создавать компьютерные игры и многое другое.
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