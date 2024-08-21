Ребёнок погиб в новороссийской многоэтажке, вероятно, из-за подрыва гранаты

Ребёнок погиб в новороссийской многоэтажке, вероятно, из-за подрыва гранатыВзрыв в многоэтажке Новороссийска, в результате которого один ребёнок погиб и ещё трое пострадали, вероятно, случился в результате детонации гранаты, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.