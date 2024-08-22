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В штабе «Единой России» обсудили подготовку к электронному голосованию на выборах в МГД

В Москве в общественном штабе «Единой России» провели экспертную сессию, посвященную новшествам, внесенным в избирательную систему города, тенденциям в развиии ДЭГ и организации голосования на избирательных участках.

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