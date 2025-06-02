Ермак напомнил о моральном долге после выборов в Польше, где победил Навроцкий

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вспомнил слова Юзефа Пилсудского и напомнил о "моральном долге" на пути к победе после того, как на президентских выборах в Польше выиграл Кароль Навроцкий, который неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Киева.