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Ермак напомнил о моральном долге после выборов в Польше, где победил Навроцкий

Ермак напомнил о моральном долге после выборов в Польше, где победил Навроцкий

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вспомнил слова Юзефа Пилсудского и напомнил о "моральном долге" на пути к победе после того, как на президентских выборах в Польше выиграл Кароль Навроцкий, который неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Киева.

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anatoliy Анатолий Алексеев
Дай Бог здоровья новому президенту Польши
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