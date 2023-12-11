На выставке-форуме «Россия» Иркутская область представила серию тематических мероприятий

Во время экспозиции на выставке-форуме «Россия» специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области продемонстрировали лучшие методы социальной работы с людьми с ограниченными физическими возможностями и рассказали о героических людях региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии