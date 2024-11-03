В Пуровском районе 316 пенсионеров участвуют в проекте «Ямальское долголетие»

В Пуровском районе более 300 пенсионеров участвуют в проекте «Ямальское долголетие». Об этом стало известно на встрече тарко-салинского актива проекта «Старшее поколение» с общественным помощником уполномоченного по правам человека в районе, сообщил в своем telegram-канале Андрей Нестерук.