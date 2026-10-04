«Научим приехавших из кишлака быть горожанами в России»: курсы адаптации мигрантов, провалившиеся во всем мире, пытаются ввести и у нас

Миграционный кризис в Европе? Российские политики на ТВ и у себя в блогах любят рассуждать о нем. Там действительно ситуация аховая – в той же Франции недавно были протесты «школьников», спаливших собственную школу.
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Надо производить технические автоматы и технические роботы, которых ставить на рабочие места для осуществления ими каждодневных рутинных нетворческих операций. С этих нетворческих мест повыгонять всех наёмных рабов людей для занятия их творческим трудом! Соответственно, всем мигрантов проводить в их родные кишлаки!
Ибо свои технические автоматы и роботы легко заменят всех мигрантов, причём, автоматы и роботы не будут нарушать общественный порядок, не будут совершать различные преступления!
А как адаптировать русских, приехавших из дальних поселков? Которые в своей жизни, ни одного среднеазиата не видели? Как говорили в советские времена «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки». Очень много столичных жителей уехали за рубеж. Кто их заменил? Догадайтесь с двух раз.
Советская власть их 70 лет пыталась адаптировать, но так и не получилось.
Любой иностранец не принимающий, не понимающий Законов РФ и пытающийся насадить свою манеру поведения,свои моральные и этнические нормы должен быть немедленно депортирован. Любое замкнутое сообщество инородцев пытающееся насаждать свои требования на территории России это оккупация которая приводит к естественному сопротивлению коренного населения и обострению межнациональных отношений.
Следует отделить тех, кто желает стать гражданином РФ и "трудовых мигрантов", для которых "адаптация" к российским законам и порядками проживания должна проходить на родине, когда будут набирать желающих работать на определённый срок с заключением контракта (оргнабор).
Что делать с "анклавами" - вопрос сложный, видимо нужно решать на основе взаимодействия с местными жителями, которые пожелают помочь полиции в наведении порядка.
когда же русские начнут себя уважать
Мигрантам не нужна адаптация в России, а нужны халявные дивиденты. это же видно невооружённым глазом.
"вася" идет по плану
Сколько можно на граблях прыгать?Это идиотизм или предательство???
Да? Цыган за столетия ассимилировали?! Или это просто ещё одна причина в российскую казну залезть да в карман налогоплательщиков?