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«Научим приехавших из кишлака быть горожанами в России»: курсы адаптации мигрантов, провалившиеся во всем мире, пытаются ввести и у нас

«Научим приехавших из кишлака быть горожанами в России»: курсы адаптации мигрантов, провалившиеся во всем мире, пытаются ввести и у нас

Миграционный кризис в Европе? Российские политики на ТВ и у себя в блогах любят рассуждать о нем. Там действительно ситуация аховая – в той же Франции недавно были протесты «школьников», спаливших собственную школу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Макеев
Александр Макеев

Надо производить технические автоматы и технические роботы, которых ставить на рабочие места для осуществления ими каждодневных рутинных нетворческих операций. С этих нетворческих мест повыгонять всех наёмных рабов людей для занятия их творческим трудом! Соответственно, всем мигрантов проводить в их родные кишлаки!
Ибо свои технические автоматы и роботы легко заменят всех мигрантов, причём, автоматы и роботы не будут нарушать общественный порядок, не будут совершать различные преступления!

Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

А как адаптировать русских, приехавших из дальних поселков? Которые в своей жизни, ни одного среднеазиата не видели? Как говорили в советские времена «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки». Очень много столичных жителей уехали за рубеж. Кто их заменил? Догадайтесь с двух раз.

Профиль пользователя Валерий Мешалкин
Валерий Мешалкин

Любой иностранец не принимающий, не понимающий Законов РФ и пытающийся насадить свою манеру поведения,свои моральные и этнические нормы должен быть немедленно депортирован. Любое замкнутое сообщество инородцев пытающееся насаждать свои требования на территории России это оккупация которая приводит к естественному сопротивлению коренного населения и обострению межнациональных отношений.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Следует отделить тех, кто желает стать гражданином РФ и "трудовых мигрантов", для которых "адаптация" к российским законам и порядками проживания должна проходить на родине, когда будут набирать желающих работать на определённый срок с заключением контракта (оргнабор).
Что делать с "анклавами" - вопрос сложный, видимо нужно решать на основе взаимодействия с местными жителями, которые пожелают помочь полиции в наведении порядка.