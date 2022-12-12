Для поражения военно-промышленных объектов, фортификационных укреплений и различной военной техники в Советском Союзе была создана фугасная авиабомба ФАБ-500

Для поражения военно-промышленных объектов, укреплений и различной боевой техники в Советском Союзе была создана фугасная авиабомба ФАБ-500.
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