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"И все-таки беременная!": молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении

"И все-таки беременная!": молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении

Слухи о беременности молодой жены актера начали ходить с момента свадьбы. Многие были уверены, что так быстро влюбленные поженились неспроста! Однако если бы это было так, сейчас на руках у Павла Прилучного уже был бы младенец, а его все еще нет.

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