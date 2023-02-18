"И все-таки беременная!": молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении

Слухи о беременности молодой жены актера начали ходить с момента свадьбы. Многие были уверены, что так быстро влюбленные поженились неспроста! Однако если бы это было так, сейчас на руках у Павла Прилучного уже был бы младенец, а его все еще нет.
Слухи о беременности молодой жены актера начали ходить с момента свадьбы. Многие были уверены, что так быстро влюбленные поженились неспроста! Однако если бы это было так, сейчас на руках у Павла Прилучного уже был бы младенец, а его все еще нет.
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