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Царьград

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В Армении завели дело после гибели военного с огнестрельным ранением

В Армении завели дело после гибели военного с огнестрельным ранением

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после обнаружения тела военнослужащего А. Г. с огнестрельным ранением на территории одной из воинских частей Минобороны.

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