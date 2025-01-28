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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Крамаренко об операции: «Была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили. Это дает возможность Лале вернуться и продолжить выступления»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска.

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