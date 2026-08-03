Безопасный город: в СВАО возведены четыре новых объекта для полиции и пожарных

Столица продолжает создавать современную инфраструктуру, направленную на безопасность жителей. С 2019 года в Северо-Восточном административном округе построены три здания для размещения отделов полиции и одно пожарное депо.
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