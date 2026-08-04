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Microsoft выплатила $20 млн за уязвимости за год — крупнейшая выплата достигла $200 000

Microsoft выплатила $20 млн за уязвимости за год — крупнейшая выплата достигла $200 000

За 12 месяцев компания получила более 2 500 подтверждённых сообщений об уязвимостях от специалистов из 64 странMicrosoft сообщила, что за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года выплатила более $20 млн участникам своих программ поиска уязвимостей (bug bounty).

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