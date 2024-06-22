В Астане горит 26-этажный небоскреб

Высотное жилое здание «Rixos Khan Shatyr Residences» горит в Астане на проспекте Туран. Небоскреб, насчитывающий 26 этажей, располагается около занесенного в Книгу рекордов Гинесса торгового центра «Хан-Шатыр», как самый крупный в мире «шатер».