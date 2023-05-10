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  • Александр
    Что за долбо... писал. ...как его скрывали и принимали... Ну, родной, извини, что тебя не уведомили.Новый закон о при...
  • Sergiy Che
    Ну тут ещё мудрый Наполеон когда-то родил афоризм про то, что "тот народ, что не тратится на свою армию, очень скоро ...Россия тратит сот...
  • Sergiy Che
    Самые богатые и влиятельные всегда получают свой кусман....Shell выходит с д...

Что обещают прямые рейсы в Грузию, рост бюджетного дефицита и особенности призыва на сборы

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Указ Путина о безвизовом режиме с Грузией дал грузинской оппозиции повод требовать визового с Россией НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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