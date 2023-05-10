Что обещают прямые рейсы в Грузию, рост бюджетного дефицита и особенности призыва на сборы

Указ Путина о безвизовом режиме с Грузией дал грузинской оппозиции повод требовать визового с Россией НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
Указ Путина о безвизовом режиме с Грузией дал грузинской оппозиции повод требовать визового с Россией НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
Свежие комментарии