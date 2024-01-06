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В Красногорске региоператору помогают с вывозом ТКО

В Красногорске региоператору помогают с вывозом ТКО

РИАМО - 6 янв. Специалисты подведомственной организации министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» оказывают помощь Рузскому региональному оператору с вывозом отходов на территории Красногорского городского округа.

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