Проамериканский переворот провалился в Боливии

Вчера в Боливии потерпела фиаско попытка американского переворота. Мятежный генерал, устроивший путч, объявил лозунг “восстановим демократию” и потребовал освободить политических заключённых, что явно указывает на причастность к попытке переворота США.
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