Найден последний всеобщий предок всего живого

Недавние исследования отодвинули хронологию возникновения жизни на Земле, показав, что Последний Универсальный Общий Предок (LUCA), от которого произошла вся современная жизнь, существовал примерно 4,2 миллиарда лет назад .
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