Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Абхазия против России: Театр абсурда или борьба за независимость?

Абхазия против России: Театр абсурда или борьба за независимость?

Avia.pro - СМИ Сегодня я расскажу вам удивительную историю о маленькой, но очень гордой Абхазии, которая решила померяться силами с великим соседом.

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Комментарии
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Герман Зумарев
Бред сивой кобылы...
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14 час.
АндрейБорков
А ты не в курсе, что чеченцы на СВО одни из лучших наших бойцов? Насчет дагестанцев, так уродов у нас поболее будет. У меня на Севере и на Курилах в моей БЧ-5 3/4 мотористов, трюмных и котельных машинистов из Дагестана были, нормальные матросы. Все зависит от ого, как ты им себя покажешь и как себя поставишь. Если увидят в тебе мужика и командира, то за тобой пойдут и в огонь и в воду, а если увидят тряпку, то как ни старайся, как звездами не блистай, а ноги вытирать будут. Кто служил, то соврать не даст. По этому не надо пургу гнать! Когда частичную мобилизацию объявили сколько так называемых русских за бугор лыжи смазали? Примерно столько же, сколько в ВС РФ мобилизовали! А дагестанцев сколько террористы поубивали? В последнем теракте в Махачкале и Дербенте почти все менты погибшие дагестанцы. Да и не чурки они, чурки это кыргызы и прочая срань, а Дагестан это Россия.
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13 час.
lady lyudmila
Они же к нам в Сочи постоянно ездят. Куда же они будут вывозить мандарины ?
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11 час.

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