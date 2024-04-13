О ярком выступлении японки, упрекнувшей Россию на Совбезе ООН Хиросимой и Нагасаки

Заседание Совбеза ООН носило интересное название. Они сами вынесли в "шапку" вот это: "Защищая военную помощь Украине, западные страны в Совете Безопасности отвергают утверждения Российской Федерации о том, что данная поддержка превращает Киев в террористическое государство".