О ярком выступлении японки, упрекнувшей Россию на Совбезе ООН Хиросимой и Нагасаки

Заседание Совбеза ООН носило интересное название. Они сами вынесли в "шапку" вот это: "Защищая военную помощь Украине, западные страны в Совете Безопасности отвергают утверждения Российской Федерации о том, что данная поддержка превращает Киев в террористическое государство".
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