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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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О ярком выступлении японки, упрекнувшей Россию на Совбезе ООН Хиросимой и Нагасаки

О ярком выступлении японки, упрекнувшей Россию на Совбезе ООН Хиросимой и Нагасаки

Заседание Совбеза ООН носило интересное название. Они сами вынесли в "шапку" вот это: "Защищая военную помощь Украине, западные страны в Совете Безопасности отвергают утверждения Российской Федерации о том, что данная поддержка превращает Киев в террористическое государство".

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Комментарии
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Eduard
Кейше дали слово!
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8 час.
Eduard
Наши представители ей так сказали:&quot;Ну и Йоко Сука ты!&quot;
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8 час.
Eduard
Судя по вымтуплениям в ООН,это международная психушка куда входят со справкой&quot;О невменяемости&quot;!
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8 час.

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