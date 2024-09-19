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Состоялась встреча прокурора республики Олега Камшилова с представителями бизнеса

Состоялась встреча прокурора республики Олега Камшилова с представителями бизнеса

Состоялась встреча прокурора республики Олега Камшилова с представителями бизнеса.Сегодня, 19 сентября 2024 года, состоялась встреча прокурора республики Олега Камшилова с представителями бизнес-сообщества.

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