Пирсинг: древний тренд эпохи неолита

<p>Пирсинг - это не только современная мода, но и древнее явление. Археологи, работающие на раскопках эпохи неолита в Бонджуклу Тарла (Бисерное поле) на юго-востоке Турции, обнаружили удивительное количество украшений из камня и ракушек, которые могли использоваться для прокалывания плоти.
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