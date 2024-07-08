Пирсинг: древний тренд эпохи неолита

<p>Пирсинг - это не только современная мода, но и древнее явление. Археологи, работающие на раскопках эпохи неолита в Бонджуклу Тарла (Бисерное поле) на юго-востоке Турции, обнаружили удивительное количество украшений из камня и ракушек, которые могли использоваться для прокалывания плоти.