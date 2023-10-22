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Квартира, дом, дача

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Плесень на окнах: в чем причина и как избавиться от нее

Плесень на окнах: в чем причина и как избавиться от нее

Плесень — это простонародное название микроскопических грибов, которые вырастают во влажной среде. Они могут обитать на любых поверхностях, и пластиковые окна не исключение.

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