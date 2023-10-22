Плесень на окнах: в чем причина и как избавиться от нее

Плесень — это простонародное название микроскопических грибов, которые вырастают во влажной среде. Они могут обитать на любых поверхностях, и пластиковые окна не исключение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Скупила в ближайшим зоомагазине весь древесный наполнитель (хотя кошек дома нет). Когда узнали, как использую в быту - не поверили
- Как отапливались средневековые замки зимой? Чем согревались огромные здания без котельных и угля?
- 4 бытовые вещи, которыми пользуется вся Европа и Америка, а в России об этом даже не слышали
Свежие комментарии