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Фирмино забил в АПЛ впервые с октября – «Арсеналу»

Роберто Фирмино забил гол в АПЛ впервые с октября прошлого года. Нападающий «Ливерпуля» отличился в матче против «Арсенала» в 27-м туре АПЛ (2:0, второй тайм).

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