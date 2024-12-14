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«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной. Игрок «Райо» задел ногой бразильца

«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной. Игрок «Райо» задел ногой бразильца

Бразилец оказался на газоне в штрафной площади «Райо» в момент атаки мадридцев на 76-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги (3:3).

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