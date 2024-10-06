Российский хоккеист "Сан-Хосе" Гущин дал пять передач в матче с "Вегасом"

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" обыграл "Вегас" со счетом 6:5. В составе "Сан-Хосе" точными бросками отметились и Джимми Шульдт, Марио Ферраро, Итан Кардуэлл, Клим Костин, а также Люк Канин, который оформил дубль.