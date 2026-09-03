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Царьград

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Трамп не решил, приглашать ли Путина на декабрьский саммит G20

Трамп не решил, приглашать ли Путина на декабрьский саммит G20

Дональд Трамп еще не решил, приглашать ли Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14–15 декабря 2026 года.

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