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Газета.ру

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Депутат Фетисов: надеюсь, что этот урок нацелит Кузнецова на правильную дорогу

Депутат Фетисов: надеюсь, что этот урок нацелит Кузнецова на правильную дорогу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поддержал форварда "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, который обратился за помощью в программу поддержки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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