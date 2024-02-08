Депутат Фетисов: надеюсь, что этот урок нацелит Кузнецова на правильную дорогу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поддержал форварда "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, который обратился за помощью в программу поддержки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии