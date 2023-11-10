Бывший украинский военный взорвал гранатой грузовик под Одессой

Требуя денег от согласившегося подвезти его водителя, мужчина в камуфляже взорвал автомобиль.В четверг, 9 ноября, в Одесской области на Украине одетый в военную форму мужчина устроил взрыв в транспортном средстве, требуя денег у водителя и пассажира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии