Бывший украинский военный взорвал гранатой грузовик под Одессой

Требуя денег от согласившегося подвезти его водителя, мужчина в камуфляже взорвал автомобиль.В четверг, 9 ноября, в Одесской области на Украине одетый в военную форму мужчина устроил взрыв в транспортном средстве, требуя денег у водителя и пассажира.